中評專論：民進黨當家鬧事背後有何玄機？

綠營發起群眾運動抗議藍白。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月25日電（評論員 林淑玲）台灣“立法院”昨日繼續審查“國會”改革法案，綠營再度發動公民團體在場外集結抗爭，宣稱逾2萬人參與，現場組織完備，大批工作人員馬上搭起物資供應站等，大量供應零食、飲水。賴清德才就職不到一周，執政的民進黨就帶頭髮起群眾運動，這種當家鬧事接下去只會造成更大困局。“賴政府”一方面挑釁大陸，一方面全台動員群眾，背後有何玄機？



綠營發起的“我藐視‘國會’”全台串聯，從政府行政角度來看是毫無道理，且是搬石頭砸自己腳。賴清德成為雙少數領導人是人民選票決定，賴只拿到4成選票，民進黨在“立法院”是少數，少數本應服從多數，現在硬要用這種民粹方式強壓多數，只會造成未來法案、預算案更難過關。賴清德才上台不到一周就鬧成這樣，四年的任期要怎麼過，更何況還有兩岸關係惡化，台海兵凶戰危，更加棘手。



“行政院長”卓榮泰昨天受訪被問到“立院”外的抗爭淡定表示，“已請‘警政署’即時掌握狀況，嚴禁發生不法滋擾事件，也要求警方要盡力守護民眾的安全。”他話這樣說，但這些人都是綠營拉來的，上萬人的集會如果激動起來衝進“立法院”後果會如何？而且，難道“立法院”未來每周二、五開院會都要比照辦理，在外聚集幾萬人向藍白施壓，這樣台灣很快就變了調。綠與藍白殺紅了未來勢必更加激烈，隨時要上演全武行。



所謂當家不鬧事，執政黨在新政府上台不到一周就全台烽火，自己發起群眾運動的案例真的太罕見了，國際媒體也爭相報導。

