李國璋：賴清德為謀政治利益不在乎兩岸緊張

台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月25日電（記者 盧誠輝）賴清德就職演說提及兩岸互不隸屬後大陸展開為期2天的環台軍演。曾在小金門服兵役2年的台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問認為，賴清德520演說是精心策畫的步驟，根本不在乎大陸因此圍台軍演，主要目的就是為了抹紅藍白，繼續販賣“芒果乾”（“亡國感”諧音），來謀取綠營最大的政治利益。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，現為民眾黨新竹黨部主委。



李國璋表示，大陸這次圍台軍演包括金門、馬祖、烏坵和東引等離島是相當罕見的狀況，這也讓他回想起1991年還在小金門服役時的場景，當時兩岸還沒有“九二共識”，晚上在岸邊夜行軍的時候，看到廈門的燈火仍會驚心膽跳。



他強調，現在兩岸好不容易走過劍拔弩張的年代，為什麼要讓台灣再次陷入兵凶戰危的險境？他不相信台灣的“國安”單位和美國的情報部門沒有事先研判過會有這樣的結果，那為什麼賴清德還是堅持要故意去踩大陸這條紅線？就是因為想再次藉由大陸的文攻武赫，來販賣“芒果乾”，再搬出“民主護台”的老把戲，堪稱是“芒果乾2.0版”。



李國璋認為，這是民進黨精心策畫的步驟，因為從520就職演說就能發現，賴清德根本不希望兩岸和平穩定，刻意惹毛大陸導致圍台軍演再現，這樣的事態發展應該早就在賴的掌握之中，賴希望藉此抹紅藍白，來謀取個人的政治利益。



李國璋指出，最近藍白在“立法院”積極推動“國會”改革法案，卻遭綠委暴力阻擋，昨是今非，就連民眾黨“立委”麥玉珍臉部也遭重擊掛彩，而民進黨“立院”黨團總召柯建銘卻還敢大言不慚的把“立法院”形容成人民大會堂和香港立法局，主要目的就是要抹紅藍白。