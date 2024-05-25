侯漢廷到場聲援痛批賴　綠支持者鬧場小衝突

台北市議員侯漢廷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月25日電（記者 張穎齊）“立法院”24日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續大戰。綠營號召上萬人到場，中國國民黨的支持者則零星幾人，新黨台北市議員侯漢廷到場聲援，受訪痛批民進黨與賴清德。在侯受訪時，有2名綠營支持者鬧場，並與藍營支持者有口角衝突，警方將綠營支持者勸離，未發生重大意外。



侯漢廷看到新聞後到藍營支持者的現場，傳出藍營不希望製造衝突，勸支持者別來，不過仍有幾名長輩帶著有“中華民國國旗”的帽子到場。



侯漢廷接受媒體聯訪痛批，民進黨荒謬可笑，自己2012、2014、2016都提過“國會”改革法案，現在又說是反黑箱、反擴權，實在蠻橫，是民進黨在疫苗採購、雞蛋案黑箱，官員還囂張霸道罵人、造謠說謊，“國會”聽證調查權就是要杜絕此狀況。但民進黨還說是大陸指示藍白，更可笑，明明“國會”聽證調查權是美、英、德、法等民主國家遂行的，連前“數位發展部長”唐鳳都被傳喚到法國過，前“行政院長”陳建仁也被傳到英國國會聽證過，為何當初唐、陳沒反對？



侯漢廷還說，請對面民進黨的支持者，勇敢簽下去當“國軍”，或當賴清德的黑熊學院去進行認知作戰；另外關於藐視“國會”罪，像綠委黃捷質詢官員早餐之什麼，這種腦殘的質詢，跟美國某國會議員在聽證會上問抖音連不連得到wifi一樣，都會被恥笑。



記者問，如何看賴清德上任，烽火連天、兩岸兵凶戰危？侯漢廷說，賴無法因應大陸軍演，因就職演說已開啟“台獨”戰車，強迫不支持“台獨”的民眾承擔，是賴最大的錯誤，現在也不敢叫學生衝撞“立院”，因賴還是想推很多法案，其實應該放學生闖進來，這樣賴就不用去“立院”“國情報告”了，也不用發給全台里長春節加給金了。



侯漢廷說，既然有500萬人投賴，那怎沒動員50萬人呢？藍白方面很克制又理性，所以沒有呼籲支持者來。



此時有民進黨支持者拿著“黃國昌已死”的文宣闖入聯訪，擋在侯漢廷面前幾秒離開，媒體記者傻眼，接著又有1名民進黨男性支持者到場叫囂抗議，數名中年藍軍支持者上前對陣，只見警方將綠營支持者勸離說“這是他們的場，你要回對面那邊，別鬧場！”未發生肢體衝突。