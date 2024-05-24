全台串連反藍白　高雄逾千民眾到場

年輕朋友準備許多手舉牌到場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）“立法院”24日繼續審查“國會”改革相關法案，綠營在“立法院”號召群眾陳抗，晚上宣稱有10萬人，這兩天全台各地也有“我藐視國會”行動。高雄市中央公園24日晚間7時起舉行524“高雄大路過”活動，超過千人到場聲援，但採柔性表達，過程不呼口號，僅舉牌、散步、聊天訴求對藍、白兩黨不滿。



524“高雄大路過”活動24日晚間7時到9時舉行，地點在高雄市中央公園集合，因中央公園內不得舉辦政治活動，集會遊行地點申請在靠中山一路與五福三路的兩側人行道進行，且這場活動性質為柔性，過程不呼口號，僅安靜舉牌，透過散步、聊天來表達意見，手舉牌包含“我藐視國會”、“高雄人藐視沒有民主的國會”、“我高雄人，我守護民主”、“我只是個關心民主的高中生”、“豬哥亮沒有死，死的是2014年的黃國昌”等等。



晚間6時30分，中央公園已經出現破百人群，7時活動開始時，人潮已經破千，人群以中山一路與五福三路路口向兩側人行道漫延200多公尺，到場民眾從年輕學子到長輩都有，都是透過網路號召而來。參與民眾主要集中在人行道上，公園內的斜坡上也有人席地而坐，除了舉牌聊天，也有人自行野餐。甚至有民眾帶小孩來讀繪本，吸引不少人圍觀。



活動聯絡人吳先生曾是10年前“反服貿in高雄”的副總召，由於有活動經驗因此擔任聯絡人。他受訪表示，活動是民眾自主發起，不屬於任何公民團體和政黨，並宣稱超過3500人到場。



活動開始後衹有幾位工作人員拿麥克風進行宣導安全，呼籲留一條路禮讓行人通過。由於中央公園附近路口逛街人潮及車流量大，警方也到場交管、疏導交通、並維持秩序。