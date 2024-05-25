中評關注：綠鎖定這三人猛攻　想一石三鳥

“立法院長”韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月25日電（記者 張嘉文）“立法院”24日續審中國國民黨和民眾黨合推的“國會”職權修正相關法案，民進黨昨日改採文攻戰術杯葛，並且一再要求用表決器表決、重複表決、清點人數等拖延，場外則有親綠民團號召支持者包圍“立院”，高喊退回重審、反對“立院”擴權等等口號，晚間宣稱有10萬人參與，場面熱鬧。



特別的是，場外不斷有人舉牌呼籲抗議群眾不要衝“立法院”，希望讓整體抗議行動處於可控範圍內；而場內綠委們則輪番鎖定國民黨“立法院長”韓國瑜、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌三人，發言時輪流批評。



譬如民進黨團總召柯建銘就怒批韓國瑜順著藍白不中立，將成歷史罪人；綠委則痛罵傅崐萁炒股害別人家破人亡，是接受大陸的指示才主推這次的“國會”改革；對於黃國昌，綠委們除了批評他背叛太陽花學運外，也屢屢嘲諷他是傅的小弟等等。



整體來說，民進黨在這次“國會”改革法案過程，經過衝撞、拖延等戰術都擋不下藍白要推動該法案的意志，但仍執意要杯葛抗議到底，甚至要把裡外場面鬧大，似乎其中一個原因就是鎖定韓國瑜、傅崑萁和黃國昌三人。



日前陳水扁曾示警綠營“韓流”恐再起，屆時首當其衝絕對是高雄，第二就是台南，韓恐成2026大選的最大變數。韓國瑜上任“立法院長”這段時間，主持議事確實表現令外界眼睛一亮，和過往較熱情奔放、愛開玩笑會說錯話的韓不太一樣。



因此，綠營藉此次抗議將韓國瑜定型為歷史罪人，是藍白院長非全民院長，甚至強調他不如國民黨前“立法院長”王金平等，都是想削弱韓的能量、定位以及接下來的公信力等等，避免真如陳水扁所說的韓流再起。



至於針對傅崐萁，綠營則是從政黨競爭的戰略角度來看，猛掀過往傅的官司以及相關爭議，並將剛訪問完大陸的傅崐萁，直接連結此次修法背後有大陸下指導棋等等，都是要讓最大在野黨國民黨的形象和支持度受損，更可以累積成為接下來地方縣市長選舉，針對藍營的負面宣傳資本。



最後則是黃國昌的部分，黃是民眾黨內目前除了主席黨柯文哲外，聲量最高的政治人物，更吸引不少年輕人的追隨。民進黨將黃國昌貼上背叛太陽花、傅崐萁的小弟等等的標籤，當然瞄準的是他背後的年輕族群支持度，綠營這幾次選舉在年輕支持度上都受到白營的極大威脅，將黃國昌打趴，就有希望扳回這局面。



當然，這些都是綠營此次力擋藍白合推的“國會”改革的背後可能目的，民眾會不會買單，會不會只是同溫層的取暖，就要看接下來的發展了。