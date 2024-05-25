中評關注：綠營打黃國昌　凝聚青年支持度

包圍抗爭活動，現場有很多罵黃國昌的標語。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月25日電（記者 黃筱筠）“立法院”審查“國會”改革相關法案，綠營號召支持者在場外包圍對藍白陣營施壓，但沒想到卻有意想不到的效果，尤其主攻台灣民眾黨“立委”黃國昌，竟意外號召出年輕人。



昨天包圍“立法院”的場景，有不少高中生、大學生等年輕面孔，這在之前民進黨大選競選活動比較少見。昨晚因是周五，到晚上人潮不斷湧入，晚上9點半時主辦單位宣稱有10萬人。民進黨之所以會持續號召包圍活動，就是希望抓住年輕人的“黏著度”。未來不排除包圍“立法院”會成為日常，至少到2026年縣市長選舉，拉抬民進黨選情。



因“國會”改革相關法案而起的多日包圍“立法院”活動，現場有人員舉著標語要求不衝“立法院”。議場內藍白陣營仍持續表決，綠營也大多表態一下，並沒有再度強硬衝撞，感覺像是朝野講好了，“綠營外面不衝，裡面大家也不要再打”，大家就讓這個法案通過，各取所需。綠營能夠凝聚年輕人支持度，藍白陣營衝法案的形象，也可以對深藍支持者交代。



以台灣民意基金會最新公布民調結果，有5成8是支持通過藐視“國會”罪，社會支持對官員強加監督，並且對“立委”質詢態度不應太過高傲。民進黨阻擋法案通過，等同是要暗助民進黨官員，年輕人可能跟著風潮來抗爭，但很多是支持相關法案。民進黨若強硬組擋法案通過，不見得對民進黨執政形象加分。



這場包圍活動兩方面發動，一方面是網路動員年輕人，一方面是靠基層動員支持者。但因為議題連結2014年發生的太陽花學運，加上鎖定民眾黨“立委”黃國昌攻擊，在網路上的號召力很強，轉發的訊息也非常多，尤其有綠營側翼，打出現在不站出來，要再等10年，許多年青人有來不及參與太陽花遺憾之感，但這次絕對不能錯過。因此現場觀察有很多學生，這和10年太陽花學運氣氛有點雷同，有點類似一種同溫層的風潮。



而且這次抗議的主軸以黑箱審查、渺視“國會”等程序正義為訴求，並非像是選舉要支持特定政治人物和政黨，這也比較能號召年輕人。



至於地方動員則以輔助為主，年輕人不喜歡太明顯的政治人物跑到集會群體，因此，地方議員或“立委”助理則淪為現場提供物資、提供棚子搭建、關心群眾、管理現場秩序的輔助角色，這和太陽花運動狀況有點類似。



另外一個有趣的面向是，現場群眾幾乎對黃國昌非常厭惡，標語罵黃國昌比例非常高，已經是到痛恨的程度，這種仇恨也確實能增加動員力量。