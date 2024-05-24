綠動員夜襲包圍“立院”　主辦單位稱十萬人

包圍“立院”群眾號稱達10萬人。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月24日電（記者 張穎齊）“立法院”24日晚上挑燈夜戰續審“國會”改革法案，藍綠白繼續大戰。綠營發起的“我藐視國會”運動，到了晚間9點，主辦單位、經濟民主聯合喊出現場達10萬人，議場內綠委更加碼喊達12萬人。民進黨支持者已溢到中山南路，包圍“立院”，甚至“監院”、“內政部”聯合辦公大樓等都被人潮團團圍住，場面浩大。



“立法院”改革五法包括“總統國情報告”常態化、“藐視國會罪”、“國會調查權”、“國會聽證權”以及“立法院人事同意權”。其中“藐視國會罪”、又分別在《立法院職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。24日下午，涉及“國會調查權”的相關法案全數獲得二讀通過。另外關於“總統國情報告”常態化、“藐視國會罪”（行政處罰）先前均已二讀。“立院”改革相關法案目前僅剩下“國會聽證權”以及“藐視國會罪”（刑事處罰）尚待二讀。



場外挺綠群眾已溢滿“立院”外青島東路、濟南路、中山南路，甚至部分人潮到了忠孝東路、徐州路。現場老中青三代都有，其中年輕臉孔居多，許多大學生、高中生都到場，激喊“我藐視國會”、“民主已死、沒有討論、退回重審、下架藍白、黃國昌下台”等語。除了痛批中國國民黨“立法院長”韓國瑜、“立院”黨團總召傅崐萁外，眾人怒火更是集中聲討台灣民眾黨“立院”黨團總召黃國昌。



議場外還有小攤開始兜售文宣周邊T恤等商品。議場內綠委繼續痛罵藍白，繼續拖延表決，導致法案審議程序緩慢。預計拖到28日要再進行。



場內綠委王世堅等人，則上台發言號稱場外已達12萬人，並怒轟黃國昌與民眾黨主席柯文哲黑箱、反民主等。部分綠委王定宇、蘇巧慧、林楚茵、賴瑞隆、邱議瑩、范雲、吳沛憶、吳思瑤、李坤城、羅美玲、林月琴等到群賢樓，向濟南路的群眾招手致意。