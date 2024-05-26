柯文哲台中服務處揭牌　盧秀燕祝賀引聯想

盧秀燕與柯文哲共同出席台灣民眾黨台中聯合服務處揭牌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月26日電（記者 方敬為）台灣民眾黨不分區“立委”麥玉珍今天分別在台中、南投設立服務處，黨主席柯文哲出席服務處揭牌典禮，國民黨台中市長盧秀燕也到場祝賀，柯、盧互動熱絡，柯文哲致詞時並特別請盧秀燕“多多幫忙”；盧秀燕則說“團結力量大”，格外引人聯想。盧秀燕致詞不受訪，對於藍白合議題沒有回應；柯則說，只要是“福國利民”議題，有共同理念，還是有合作空間。



麥玉珍5月24日在“立法院”審理“國會”改革法案時，遭民進黨“立委”林淑芬一拳打在左臉頰，經過休養，26日出席台中、南投服務處揭牌典禮，未來她的服務區就在中台灣，柯文哲特別出席加油打氣，黨籍不分區“立委”黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、林國成、張啟楷、台中市政顧問蔡壁如等人也共襄盛舉。除了白營人士，國民黨台中市長盧秀燕也出席致意，藍委楊瓊瓔、廖偉翔到場祝福麥玉珍。



盧秀燕現身民眾黨服務處揭牌，與柯文哲同台，加上兩人都是2028大選可能人選，外界聯想到藍白合作，盧面對相關議題，沒有回應，不接受媒體訪問，她致詞表示，祝福民眾黨台中聯合服務揭牌，共同替台中市民服務，“俗話說團結力量大”，公共服務的工作一定會做得更好，特別感謝麥玉珍委員和江和樹議員、陳青龍議員成立聯合服務處。