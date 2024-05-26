馬辦：講我們是中國人有何不對？

蕭旭岑。(中評社 資料照) 中評社台北5月26日電／樂團五月天北京開唱，主唱阿信提到“我們中國人”，賴清德稱“該給予諒解”。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，依歷史、民族與兩岸的“憲法”，兩岸人民本來就都是中國人，什麼時候稱“我們中國人”是一件需要被原諒的事。



五月天24日在北京開演唱會時，主唱阿信提到“我們中國人”，歌手“信”（蘇見信）也在微博發文“我一直都是支持統一的啊”。



賴清德上午回台南投票民進黨地方黨職改選，被問及此事，他表示，該給予諒解，“更重要的是他們（指藝人）內心想的是什麼”。



蕭旭岑今天透過新聞稿表示，根據歷史與文化，兩岸都拜祖先、拜媽祖、拜關公，同屬中華民族，都是中國人，五月天、阿信等藝人有什麼不對。“中華民國”英文是Republic of China，有“China”這個字 ，翻譯就是中國，所以稱自己是中國人有什麼錯。



蕭旭岑指出，坊間有許多民調，問民眾是中國人還是台灣人，以歷史與現實來說，這樣的問法意義不大，以他自己為例，他出生於台灣南投，所以他既是南投人也是台灣人，當然更是中國人。



蕭旭岑表示，把身分認同變成一種言論自由，他沒有意見，但這是沒有意義的事，因為這無法改變歷史淵源，無法改變文化傳承，也改變不了“憲法”規定。



另外，對於“立法院”審查“國會”職權修法，引發朝野衝突，賴清德在臉書聲援抗議民眾，蕭旭岑指出，賴聲援到“立法院”外抗議的民眾，但民調顯示57%的民眾支持“國會”改革，難道那些沒有出來抗議的人就不是台灣人民嗎，他提醒賴清德必須尊重沒有投票給他的60%民意。



蕭旭岑表示，目前“立法院”討論的“國會”改革法案，很多都是民進黨當年在野時提出的，例如“總統”到“立法院”“國情報告”，當初民進黨也要求即問即答，為何當初沒有違憲的問題，現在就有，像這樣的雙標，欺騙到“立法院”外面的民眾，台灣人不可能接受。