張榮恭語中評：賴在攤牌 大陸亮劍

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）大陸針對頼清德520就職演說的“台獨”動向及美國對其撐腰，急速發動了為期兩天的“聯合利劍 2024A”圍台軍演，以示對頼“堅決懲戒”及對美“嚴厲警告”。中國國民黨前副秘書長、前大陸工作會主任張榮恭接受中評社採訪指出，這次軍演的劍字，反映了近年中共對黨內、軍內強調在維護主權立場上“敢於亮劍”的鬥爭哲學。頼清德與美國既是低估大陸意志，也是有意測試大陸底缐，以致造成台海新一波重大震盪。



事前張榮恭曾告訴中評社，如果頼清德表現的是“沒有宣布‘台獨’的‘台獨’路線”，大陸的回應就會是“未到軍事解決的軍事手段”。其後情況果然如此。他說，今後如果“台獨”動向不止，美國慫恿不斷，則可推斷“聯合利劍2024B、C、D⋯”就會陸續推出，必然對台不利。



由於頼清德遂行“台獨”的慣性，又部署獨派人士掌握政權要津，加上美國重新鼓譟“台灣地位未定論”，造成頼的就職演說顯現出和平有路偏不走、“台獨”無門硬要闖的內容與姿態。又明明美國持續收到中國傳達的警訊，包括習近平數度提醒拜登“台灣問題是第一條不可逾越的紅線”，以及中國軍方講明為了維護主權，“不惜一切代價”、“一定打到底”，美國竟仍允許賴清德發表形同“台獨宣言”的論調，踩踏台海紅線。頼與美國猶似以台試戰，都偏離台灣民眾對安居樂業的需求。

