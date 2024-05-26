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賴蕭上任首團　美眾院外委會麥考爾訪台
http://www.CRNTT.com   2024-05-26 21:04:15


美眾院外委會著主席麥考爾率團訪台。（照片：府提供）
　　中評社台北5月26日電（記者　黃筱筠）美國在台協會（AIT）晚間發佈新聞稿指出，美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾於今日率團訪問台灣，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環。

　　此訪團為賴清德及蕭美琴就任後第一個到訪的美國國會議員團，府方發布新聞表示，賴將於明日上午會見訪團，就印太區域和平穩定及台美經貿關係等議題交換意見。

　　AIT新聞稿指出，美國聯邦眾議院外交委員會主席眾議員麥克．麥考爾（Michael　McCaul；共和黨-德州）將於5月26日至30日率團訪問台灣。

　　AIT指出，此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，代表團為跨黨派議員，包括眾議員金映玉（Young　Kim；共和黨-加州）、眾議員喬．威爾森（Joe　Wilson；共和黨-南卡羅萊納州）、眾議員吉米．帕內塔（Jimmy　Panetta；民主黨-　加州）、安迪．巴爾（Andy　Barr；共和黨-肯塔基州）以及眾議員克莉絲．胡拉漢（Chrissy　Houlahan；民主黨-賓州）。

　　AIT表示，此國會代表團將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台關係、區域安全，貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

　　

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