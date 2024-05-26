當選高雄綠主委　黃文益：備戰輔選2026

民進黨高雄市議員黃文益勝選後與妻子開心擁抱。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月26日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市黨部選舉結果出爐，由湧言會推派的高雄市議員黃文益以4620票的差距勝出，成功抵抗新潮流系當選主委。黃文益26日晚間表示，面對2026選舉國民黨已整軍完畢，接下來會馬上與黨部連結，為2026輔選作準備，他強調這會是一個有戰鬥力的市黨部。



民進黨高雄市黨部主委選舉這次由獲“正國會”支持、屬湧言會的市議員黃文益，以及獲新潮流支持、與正國會友好但採個人名義參選的市議員陳慧文，共計兩人角逐主委。



根據民進黨高雄市黨部統計主委開票結果，黃文益得票數1萬8359票，陳慧文得票數1萬3739票，總選舉人數為4萬7349人，總投票數為3萬2678票，投票率69.02%。高雄這次共有十個投開票所，黃文益在7個投開票所票數均領先，僅在鳳山、大寮、林園3處落後對手陳慧文，黃文益共贏4620票。



晚間7時許票數仍在統計中，黃文益已先宣布自行當選，並在七賢路上的服務處發表勝選感言。



黃文益表示，想以“感恩、團結”來當作勝選感言，第一，感謝對手陳慧文的風度，雙方秉持君子之爭，沒有相互攻訐，這次選舉最沒有火藥味，還被稱佛系選舉，雙方陣營各自努力拓展票源。第二，感謝市長陳其邁（英系）及議長康裕成（新系）都保持中立，樂觀選舉過程，選舉才可公平公正。第三，他雖是湧言會推薦，但正國會、新潮流的夥伴也都願意支持，才能勝選，感謝所有黨員。



黃文益強調，接下來沒有開心的時間，因為對手國民黨已經整軍完備，接下來要馬上與黨部一起準備2026。他強調，這是一個有戰鬥力的市黨部，讓黨員知道黨部有在關心基層，也要在媒體、政策上開始打前鋒。黨內選舉已結束，要一起團結攜手，儘管選舉中有競爭，不管哪個派系，大家都要一致對外，希望高雄市愈來愈好。



另一方面，陳慧文則對外發表敗選感言，她表示，感謝今天所有冒雨出來投票的黨員朋友，用行動展現了對民進黨的支持，也讓這次黨內選舉順利完成，恭喜黃文益當選新任主委，相信以黃的能力和經驗，一定能帶領高雄市黨部持續進步，她也會繼續支持黨務工作，並給予最大的祝福。