中評鏡頭：錢穆故居座落外雙溪　幽靜宜人

拾階而上會看到2層小洋樓的錢穆故居。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）國學大師錢穆生前編著“國史大綱”、寫過“先秦諸子繫年”等巨著而聞名華人圈，1967年錢穆自香港赴台定居，1968年遷居台北市士林區外雙溪素書樓，該地點是蔣介石下令撥用與建樓，如今就在東吳大學外雙溪校區的範圍內。走入大門得拾階而上，環境十分幽靜，有時也吸引對文學感興趣的民眾赴故居緬懷大師。



走入錢穆故居，一股復古懷舊的氛圍就撲面而來，爬著階梯步上這所國學大師故居，就能看到一幢2層樓高的小洋房，故居內1樓客廳及2樓書房處設置多媒體導覽系統，內含“錢穆先生講學原音重現影片”影片，有時也能看到年長台灣民眾到場重溫錢穆當年的講學風采，而從書坊、臥房外小陽台也能眺望東吳大學校園一隅，伴隨著課堂鐘聲，環境非常幽靜宜人。



錢穆，字賓四，江蘇無錫人，其《國史大綱》被公推為中國通史最佳著作之一。1949年任香港亞洲文商學院院長1950年在香港創辦新亞書院，1967年錢穆與夫人胡美琦自香港返台覓地建屋，得外雙溪今址，為紀念母親生養之恩，錢穆以無錫七房橋五世同堂故居裡，母親居所之“素書堂”作為隱居終老處所之名，素書樓庭院內的一磚一石、一草一木都是主人多年的心血，夾步道而迎的楓樹、房舍後方挺立的竹子，庭園裡的松樹、茶花等是胡美琦親手植栽。



1988年5月發生素書樓風波，民進黨台北市議員周伯倫質詢政府財產遭錢穆不當佔用，要求錢穆搬家，改設立紀念館。為避嫌，錢穆於兩年後的1990年5月另覓居所主動遷出素書樓，離開時幽默而辛辣地諷刺道，“活的不許住，還沒死就要做紀念館。”引起社會議論，也成為台灣禮賢下士時代已改變的標的。



錢穆遷出素書樓3個月後，於同年8月30日逝世於台北市杭州南路寓所中。素書樓後續也因年久失修，台北市政府於2001年進行修繕工程，2010年馬英九在錢穆逝世20周年紀念會上，以總統身份向胡美琦為素書樓事件中台北市政府的做法致歉，並肯定錢穆的清白。



參觀錢穆故居免門票，民眾可搭捷運淡水線至士林捷運站下車，再轉搭公車約10分鐘車程抵東吳大學，入校門後直走即可抵達錢穆故居。