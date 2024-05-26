民進黨地方主委改選　新賴系大贏家英系式微

賴清德今天回到台南市為黨部主委選舉投票。（照片：民進黨提供） 中評社台北5月26日電（記者 黃筱筠）民進黨地方黨部主委改選結果今天結果出爐，22縣市英系從原本的7席減為4席，“正國會”拿下4席，湧言會守住高雄1席，蘇系1席、其他地方勢力則拿下2席。新系、民主活水與綠色友誼等“新賴系”拿下10席成為最大贏家。



民進黨黨職每2年改選一次，2022年黨職改選時，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家，“正國會”則守住5席。



由於新一任主委最重要考驗是2026縣市首長、議員選舉的提名與操盤，再加上，這也是賴清德兼任黨主席後的黨職改選第一戰，各派系版圖消長、合縱連橫備受關注。



這次22個地方黨部主委，台北市、新北市、桃園市等9個縣市同額競選，其他縣市則出現競爭，其中，民進黨執政的台南、高雄現任市長都面臨交棒，黨部主委競爭激烈。



民進黨地方黨部主委選舉結果，新賴系當選人包括了桃園市黨部主委黃傅淑香（鄭文燦系統）、台南市黨部主委郭國文（新潮流）、宜蘭縣黨部主委邱嘉進（新潮流）、苗栗縣黨部主委陳詩弦（新潮流）、彰化縣黨部主委楊富鈞（綠色友誼連線）、嘉義市黨部主委黃大祐（綠色友誼）、屏東縣黨部主委羅平道（新潮流）、南投縣黨部主委陳玉鈴（綠色友誼連線）、連江縣黨部主委李哲宇（民主活水）、新竹縣地方黨部主委鄭朝方（親賴）等10席。



英系當選人有台北市黨部主委張茂楠、台中市黨部主委許木桂、嘉義縣黨部主委徐明勳、金門縣黨部主委蔡其雍等4席。“正國會”當選人有基隆市黨部主委林明智、雲林縣黨部主委劉建國、花蓮縣黨部主委嚴献宗、澎湖縣主委顏家康等4席。



高雄市黨部主委黃文益為湧言會，新北市黨部主委則由同額競選“立委”蘇巧慧當選，台東縣主委當選人為親近前“立委”賴坤成人馬張鈺晨，新竹市主委當選人為親近柯建銘的施乃如。