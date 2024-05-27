中評關注：賴雙面刃手法會把台灣帶向何方？

賴清德上任第一周，台灣就陷入動盪。（中評社資料照） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）“立法院”審查中國國民黨和民眾黨合推的“國會”改革法案，遭到居少數的民進黨強力杯葛，更透過親綠團體發動在場外抗議，且規模一次比一次大。由於28日相關法案將闖關三讀，民進黨已向群眾喊話，強調關鍵一天要人民站出來，加上賴清德公開的聲援，直指在野主導的“立院”內程序是違法表決，都讓28日極可能再爆新一波衝突。



特別的是，現在才是賴清德正式上任後的第一周，顯然他已準備猛催油門，和在野陣營槓到底。



除了內部的紛擾，外部因素由於賴清德的就職演說被視為新“兩國論”，大陸隨後啟動2天的“聯合利劍－2024A”環台軍演，大多數專家皆認為，這次的軍演僅是開端，也都預告了台海局勢接下來只會更加動盪不安。



在內外紛擾和動盪不安的狀況下，未來四年的台灣社會，勢必有更多的意識形態對抗，更多的朝野意見不同的對撞，當內部意識無法達成大多數的一致，就很難可以說政府在推動各項政策上能一路順暢，許多窒礙難行，或者各種卡關的情形發生，都會讓政府效率大打折扣。



而外部的兩岸因素陷入更高的敵意螺旋後，會讓國際更加認定台灣真的是很危險的地方，就會影響外資投資意願，國際產業的縮手或者轉移，首當其衝的就是台灣的經濟發展和就業狀況。



但顯然，目前這些都並非賴清德首要考慮的因素，透過聲援“立院”外抗議群眾，以及對大陸採取更強硬的對抗態度，都是能凝聚自身支持者到極大化的策略。



只是賴清德這種雙面刃手法，會把台灣帶向何方，就要留待歷史做出評價了。