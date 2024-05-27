中評關注：賴還在拼選舉 不需政績需抗中

賴清德昨天回到台南為黨部主委選舉投票。（照片：民進黨提供） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）民進黨在賴清德520上任隔天，就開始號召群眾包圍“立法院”，加上地方黨部主委選舉，親近賴系人馬拿下將近過半席次，賴應已手握2026縣市長與縣市議員提名權。整體氛圍感覺起來，賴上任不是要拼政績，也不是要拼兩岸改善關係，已經在拼2026選舉，接著替自己連任累積地方勢力。



通常新任“總統”上任都希望拚政績，兩岸關係首先被外界檢驗，只要改善，民眾馬上有感，但賴清德上任似乎都不管這些。



賴清德就職演說兩岸論述，遭到大陸強烈批判，發起兩天的環台軍演。綠營卻在此時以抗議藍白推動“國會”改革法案為由，號召年輕人到“立院”場外包圍。民進黨一再以“抗中”為主訴求，連結包圍“立法院”活動，讓民眾到“立院”包圍以為參加的是“抗中”活動。



這顯示賴清德似無意改善兩岸關係，已經開始要為了連任鋪路。



賴清德就職演說提到兩岸互不隸屬，遭到大陸強烈批判，並且發動環台軍演，台海周遭情勢緊張，雙方軍艦非常靠近，用肉眼就能看到對方艦艇。賴清德挺台灣藝人的氛圍似乎與蔡英文2022年爭取連任有點類似。賴清德是否要催化這股“抗中”氣氛，延續到2028為自己的選舉造勢。



蔡英文2020年初選遇到賴清德挑戰，後來賴在黨內初選規則上就輸了，接著蔡英文獲得民進黨提名參選連任，當時“抗中”氛圍非常高，蔡陣營持續操作，不只在初選大贏賴，連任時還拿下817萬高票。