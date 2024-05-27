台軍飛官寧賠300萬也要走人？郭正亮爆內幕

網路社群流傳一名台軍飛官匿名發布給賴清德公開信。（取自Dcard） 中評社台北5月27日電／賴清德520才剛上任，解放軍馬上展開環台軍演，台軍一名匿名戰機飛官發出給賴清德的公開信指出，今年隊里很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬（新台幣）也要走。對此，前“立委”郭正亮26日就表示，“我有個資料，但我不想公布，因為上面有個資”，“國防部”可以去問華航，華航最近在應徵機師，就有一堆現役的飛行員，很多都是少校、上尉。



台軍方智庫、“國防”院戰略資源研究所長蘇紫雲則說，提前退伍應該是要賠3000萬元。從這些細節已知露出馬腳。



台方安全單位人士指出，給賴清德的一封信24日下午被匿名發表在網路論壇Dcard《閒聊板》，唯一可供識別的衹有該帳號以“南台科技大學”註冊。該文自稱空軍軍官，指“賴政府”“抗中保台”挑釁大陸，造成飛行員頻繁應對大陸軍演，更指稱台灣飛官“都是為了錢”，現在因勤務太繁重，“十個有九個要退”、“寧願賠三百萬”。



郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，事實上飛行員這個事，“國防部長”顧立雄已經回答了。現在飛行員如果要提早退休，要賠1000萬，增加它的難度，以前是300萬。郭正亮更爆出，“我有個資料，但我不想公布，因為上面有個資”，“國防部”可以去問華航，華航最近在應徵機師，就有一堆現役的飛行員，很多都是少校、上尉，“國防部”會沒有這種資訊嗎？

