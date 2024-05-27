蕭旭岑：賴才剛上任就要讓群眾衝進“立院”？　

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受廣播節目專訪。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北5月27日電／“立法院”審議“國會”改革相關法案，國民黨團表示28日就要讓法案全數過關，民進黨總召柯建銘喊話台灣人民站出來。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，執政黨發動群眾對“國會”施壓是要達到什麼目的？賴清德也剛上任沒多久，難道要讓民眾衝進“立法院”嗎？



蕭旭岑今天接受廣播節目《千秋萬事》中表示，很遺憾賴清德上任還不到一周，台灣就已經撕裂成兩半，包圍“立院”外圍的群眾，也讓他直呼看到10年前太陽花的影子，嘴上講反對的是程序，事實上是反中。蕭旭岑指出，過去執政黨很少發動群眾上街，如今民進黨團總召柯建銘還說“青鳥飛入議場”，他質疑執政黨與賴清德，難道是要讓群眾衝進“國會”嗎？



蕭旭岑指出，今年初的大選，六成民眾選擇的在野黨是“國會”多數，在野黨要通過“國會”改革法案，也是12年前時任“立委”林佳龍、鄭麗君、尤美女，以及民進黨主席蔡英文要求的“國會”改革法案，國民黨提的條文就是民進黨當時提的，而且民進黨還更嚴苛，然而，民進黨卻用認知戰的方式動員群眾到“立法院”。



蕭旭岑表示，他看到很多朋友在臉書表達藐視“國會”，心里很難過，“很多以前中立的同學，下班都還跑去“立法院”，我很尊重大家行使公民權的意志，但我想問一句，過去八年民進黨用“國會”多數暴力輾壓在野黨時，包括前瞻預算、一例一休、沒收公投法，以及通過危害人民健康的萊豬時，你們有到“立法院”旁邊嗎？”甚至還看到一些高中生跟小學生跑到青島東路，“我真的很想問他們，你知道你們在反對什麼嗎？”

