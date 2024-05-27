柯建銘自稱“國會”老兵　指藍白說謊

民進黨黨團總召柯建銘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）“立法院”28日將續審“國會”改革法案，中國國民黨近日拿出民進黨以前主張的“國會”改革”版本，斥責綠營全面執政8年跳票。對此，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日自稱“國會”老兵”搬出民進黨“國會”改革歷程，嚴厲批判藍白兩黨去脈絡化。



民進黨黨團今天上午舉行記者會，回應國民黨團召開“國會”改革修法 民進黨昨是今非 換了位置換了腦袋！”記者會。



柯建銘說，藍白擴權毀憲，還說民進黨過去8年跳票，這是說謊。他進到“立法院”31年是“國會”老兵，歷經政權和平移轉、更迭，但此時此刻台灣陷入是非顛倒，極度抹黑，正在測試整個國家道德價值是非底線，這是民進黨最擔憂。



柯建銘表示，國民黨提出民進黨在1993年提出的“國會”改革法案說民進黨跳票，但是屆期不連續，已經十屆還要連續嗎？當初提這個法，五權要變三權，民進黨倡議要廢除考試、“監察院”。但是“釋憲”出來“監察院”有調查權，“立法委員”有調閱權。大法官解釋很清楚，調查權是“監察院”的權利，“立委”僅有調閱文件的權利。



柯建銘強調，若依照國民黨的說法“抓到了”，請問抓到什麼？蔣介石推動戒嚴、動員戡亂，那民進黨也來推動戒嚴？這是隱喻失當，國民黨沒抓到什麼跳票，而是抓到了民進黨憲政改革的初心。因為屆期都不連續，法案也不會連續審查。



柯建銘說，2016年民進黨全面執政提出開放透明“國會”，包括網路直播等都修了，但是無法修的就是調查權。2016年民進黨版本，國民黨說都是擴權版本，黃國昌當時也有提，2000年以後也都有提，但是都擴權。請國民黨不要再說民進黨跳票，當時民進黨席次過半，表決過去就好，民進黨也不敢。

