吳中書：地緣政治牽動政經情勢　不確定性高

台經院董事長吳中書致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）台灣經濟研究院今天召開“2024年亞洲政經景氣展望研討會”，探討地緣政治風險牽動亞洲政經情勢的因應。台經院董事長吳中書說，今年有75個國家將面臨改選，佔全球GDP六成，因此政治情勢改變非常值得觀察，而大家最關切的仍是美中貿易糾葛對產業後續影響，就如美國前兩周大幅提高中國大陸電動車相關產品關稅，後續發展需瞭解產業鏈如何因應。



台經院院長張建一則說，台灣的520非常特別，這是第一次進入政黨連續第9年的執政，但三黨不過半，賴清德雖強調是AI“內閣”，但面臨三黨不過半的局面，新“國會”會有挑戰，但行動創新“內閣”應該有創新做法，台經院也希望制訂產業規劃，提供國際情勢改變的政治建議。



這場研討會除分析2024年亞洲政經情勢展望外，也探討台灣現今政治生態對政府施政的影響及因應、AI與數位創新的成功關鍵及機會、淨零轉型下的新經濟等議題。其中邀請台大榮譽教授陳博志以“三黨不過半使政策主張分歧的可能性與對策”為題演講，以及台經院景氣預測中心主任孫明德以“全球地緣風險與亞洲政經情勢”為題演講等等。



吳中書在會中表示，除了美中貿易繼續競爭外，令人不安的是地緣政治的發展，包括俄烏戰爭事件沒人可預料後續發展，這種不確定就造成各國在處理相關事務有很大考慮。另外國際上淨零跟數位化推動也在持續往前走，雖然俄烏戰爭跟疫情蔓延，讓淨零推動產生干擾，但今年的G7宣示2035年將逐步淘汰燃煤電廠，這都告訴我們，國際對淨零推動雖有雜音，但各國仍非常積極。

