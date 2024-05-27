陸生來台？藍委萬美玲籲鄭英耀瞭解問題根源

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月27日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”萬美玲27日上午在“立法院”質詢台“教育部長”鄭英耀時，針對賴清德就職演說中提到後，近日台“教育部”公布陸生招生簡章一事，她質疑過去蔡政府期間也多次希望大陸能開放陸生赴台，“教育部”也已實施多項便利措施，放寬陸生來台的各種限制，但仍無法說服陸方開放陸生來台，她呼籲鄭英耀應該深入瞭解問題根源，才能真正推動此政策，避免重蹈過去八年的覆轍。



“教育部長”鄭英耀27日應邀赴“立法院”教育及文化委員會報告並備詢。



萬美玲首先指出，教育是一個國家的根本，承擔著重要的使命。她詢問鄭英耀，接任“教育部長”後，是否將兩岸青年交流列為優先推動事項之一。



鄭英耀回應道，確實有意讓中國大陸的學位生來台。他認為這有助於促進兩岸青年之間的相互瞭解，從而往更好的方向發展。他表示，預計在明年二月份公佈陸生碩博士班的招生簡章，並於五月份放榜。而陸生的學士班招生簡章將在五月份公佈，七月份放榜，陸生最快七月份就能入學。



萬美玲接著提出質疑，她指出，過去蔡英文政府曾多次努力，希望對岸能重新開放陸生來台，但均無成效，對岸保持沉默。她質疑鄭英耀為何這麼有信心，並詢問是否已開始進行相關溝通。

