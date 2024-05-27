黃國昌怒轟柯建銘　打人喊救人

民眾黨黨團總召黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）“立法院”28日將繼續審查“國會”改革法案，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘喊話“希望三黨坐下來好好溝通”。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌27日表示，中國國民黨“立法院長”韓國瑜曾善意找大家到辦公室溝通，結果他出了辦公室，民進黨“立委”卻造謠他反對協商要直播，這有溝通誠意？此事後，他就不會再走進韓國瑜的辦公室了。



黃國昌諷刺道，從頭到尾在破壞遊戲規則的，不就是柯建銘嗎？怎麼會自己破壞遊戲規則，又喊著要別人遵守遊戲規則，真的是典型的“打人喊救人”。



媒體問及，民進黨表決贏不了、也放棄肢體衝突攻主席台、但又在“立法院”外聚集民眾看直播，政治目的到底是什麼？黃國昌說，他不多做揣測，否則會模糊焦點。但民進黨跳了8年的芭樂票，不用給個交代？不要以為對他個人的抹黑，就可以模糊問題的本質，歷史這面照妖鏡，真正現形的是民進黨。



黃國昌說著說著有點動氣地批評，2019年5月17日，民進黨用了一個月把公投法重新鎖回鳥籠，沒有經過委員會、公聽會，若“國會”改革5法是黑箱，過去8年民進黨通過的每個法案又是什麼？民進黨有那個臉皮說黑箱、程序不正義？民進黨不僅僅是芭樂黨，還是雙標黨。



台灣民眾黨“立法院”黨團27日上午召開“胡鬧、暴力、翻桌 民進黨快浪子回頭”記者會，民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”麥玉珍出席。

