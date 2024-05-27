藍宣示明天力拚改革法案三讀　籲綠別鬧事

國民黨團召開“國會改革修法，民進黨昨是今非，換了位置換了腦袋！”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月27日電（記者 楊騰凱）“立法院”明日舉行院會，繼續審議“國會”改革相關法案。中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，強烈宣示明日會以鋼鐵般的意志力拚三讀通過，同時也呼籲民進黨、賴清德不要再發動群眾上街威嚇，出錢包吃、包喝、包玩讓民眾到“立法院”一日遊，當家還鬧事是世界奇蹟，也是民主之恥。



國民黨團今日召開“國會”改革修法，民進黨昨是今非，換了位置換了腦袋！”記者會，由黨團總召傅崐萁主持，首席副書記長林思銘以及“立委”翁曉玲、羅智強出席。



“立法院”改革五法”涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》，實際內容包括“總統國情報告”常態化、藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。



傅崐萁指出，明天“立法院”改革相關法案能否三讀，已經到最後關鍵時刻，台灣已經落後全世界民主太多了，國民黨將士用命，承擔所有民意的託付，一定會努力在明天讓改革法案三讀，希望賴清德有高度，全力支持“立院”改革法案三讀，雖然民進黨用暴力、群眾運動恐嚇在野黨，但我們仍必須堅持奮戰到底，讓民意可以伸張。



傅崐萁指出，民進黨發動群眾運動威嚇在野黨，這是世界奇蹟，上周五“立法院”舉行院會審議改革法案時，民進黨，賴清德竟然發動人民上街頭，在“立法院”周邊聚集了1.5萬人，包吃、包喝、包玩都由民進黨出錢，請問民進黨錢從哪裡來？賴清德發動這些人民來，我們真為民進黨先賢感到遺憾，呼籲賴清德切切不可再鼓動人民上街，否則將成為民主國家之恥。



林思銘指出，對於“國會”改革民進黨到底在怕什麼？我們監察權不彰，使得政府官商勾結、弊案叢生，所以我們必須要讓相互制衡可以實現，明天我們會有鋼鐵般的意志，一定會讓改革法案三讀通過。