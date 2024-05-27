彰化推廣中華詩歌文學　王惠美體驗吟詩射藝

彰化縣長王惠美體驗吟詩射藝。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月27日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣長王惠美今天出席“2024彰化詩歌節”宣傳記者會，今年活動將在6月2日登場，她表示，以前念書都會教唐詩300首，不只學內容還要背誦，現在比較少教了，很可惜。她認為中華傳統詩歌文學還是要推廣傳承，希望透過活動，讓更多人接觸詩歌之美。今年活動增加傳統六藝闖關節目，王惠美體驗吟詩射藝，成功把箭射出去，很有成就感。



2024彰化詩歌節將於6月2日以“詩生活，零距離”為主題，在和美道東書院隆重舉行，27日上午在彰化縣政府中庭舉行宣傳記者會，王惠美歡迎大家共襄盛舉。



王惠美表示，彰化詩歌節自2019起，開始在縣內和美道東書院、鹿港文開書院、彰化孔廟、員林興賢書院等4大書院巡迴舉辦，今年6月2日，將再回到和美道東書院展開，活動以“詩生活，零距離”為主題，有三大亮點，包括詩詞闖關、實境解謎、小文青詩詩入畫比賽，結合音樂、文學、教育、藝術等不同的表演型式吟誦詩歌，現場還有“詩光好市集”展售各式文創商品，歡迎民眾及熱愛詩文學的鄉親一起來道東書院欣賞、同樂。



王惠美說，詩歌是歷史最悠久的文學作品，也是古今文人雅士的共同愛好，她小學時大家琅琅上口的唐詩三百首，還有現代新詩或者是跨語言的詩集創作，都是以文字、聲韻，呈現出每個世代的情懷，可惜現在的教材在傳統詩歌文學的比重較少，希望透過活動讓更多人接觸詩歌之美。