楊永明析拜登對台說法　美國有要下車的感覺

楊永明。（中評社 資料照) 中評社台北5月27日電／大陸解放軍才結束“聯合利劍－2024A”圍台軍演，美國總統拜登25日出席西點軍校畢業典禮並發表演說表示，美國堅定維護台海和平穩定，並強調美國願意在需要時使用武力保護國家、盟友及核心利益。台灣前“國安會”副秘書長楊永明對此指出，拜登的說法跟前3次提到的武力保台不一樣，美國有一點要下車的感覺。



楊永明26日在政論節目《新聞大白話》中表示，有媒體報導，美國願意武力保護台灣，他質疑引用錯誤。這個情勢跟拜登前3次提到的武力保台，並不一樣。這一次碰到軍演，顯然美國知道賴清德就職演說的內容，一定會引起兩岸之間的動盪、衝突，甚至軍演。



根據《中時新聞網》報導，楊永明表示，軍演果然來了，拜登說“我們堅定維護台海和平穩定”、“我一向樂意在需要使用武力時，保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益”，他認為，這兩句話沒有劃等號，跟以前3次講的不一樣。



楊永明點出，也許台海穩定是美國在西太平洋重要的核心利益，這就是一種外交上的文字，也是一種戰略上的轉變，他知道這一次大陸進行軍演，很明顯也是在針對華盛頓。



楊永明並指出，賴清德感謝美國維持台海和平穩定，好像在跟台灣人講，免驚，後面有美國保護我們。但他質疑，美國有一點要下車的感覺，要把我們拋棄了，不再像前面3次所講的。