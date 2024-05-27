前李扁智囊陳博志勸賴　朝小野大需坐下來談

台大經濟系榮譽教授陳博志。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）前“經建會主委”、台灣大學經濟系榮譽教授陳博志今天在台灣經濟研究院主辦的研討會上表示，“賴政府”面對朝小野大、三黨不過半的局勢，在重要議題上如有不同意見，就需要多討論，多聽學界、人民意見，各種政策進一步思考，才能走向良性的品質競爭的政黨政治。



曾是李登輝和陳水扁的經濟智囊的陳博志舉例說，24年前也是朝小野大，但勞工工作天要從每周六天改為五個半天的政策，經過朝野坐下來討論，加上工商團體、學術界等等都找來開會，與會者一致同意有共識才做，就會發現彼此差距沒那麼大。很多議題不是非黑即白，就是大家要具體談政策，進入品質競爭，誰提的意見比較對，符合民眾利益，那下次選舉的票就會更多。



台灣經濟研究院今天召開“2024年亞洲政經景氣展望研討會”，探討地緣政治風險牽動亞洲政經情勢的因應。



陳博志在會中以“三黨不過半使政策主張分歧的可能性與對策”為題演講。他說，三黨不過半的局面和歷史上的三國爭霸不一樣，因為三國爭霸就是一直攻打對方，占領土地愈大就能更強大，但三黨不過半並非如此，如果A黨打贏B黨，選民會變A的嗎？不會，反而更同仇敵愾，所以政黨要得到勝利，就要爭取人民支持，這是本質上的差異，不一樣的鬥爭。



陳博志說，就如廠商要爭取最大市場佔有率，不是靠傷害別人，而是思考怎麼爭取更多消費者，佔到最多市場。他也以經濟學中1929年就存在Hotelling理論，來解釋政治上的政黨競爭。如果是兩黨競爭，那擠到中間來分食市場最有利，所以為何兩黨政治的國家，看起來都沒什麼差別，因為大家都走中庸之道，希望爭取中間選民。

