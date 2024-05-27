柯建銘怒火四射　批韓國瑜黃國昌、嗆蔣萬安

柯建銘火氣很大，在記者會上痛批韓國瑜、黃國昌，還嗆蔣萬安“不要講話”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）針對台灣民眾黨開記者會指民進黨批“國會”改革條文擴權，那民進黨以前的條文就是濫權，民眾黨“立委”黃珊珊還說“立法院長”韓國瑜都是按照議事規則。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘上午砲聲隆隆回應說，很遺憾民眾黨也站出來加入黃國昌，“我就是點名韓國瑜是罪魁禍首、千古罪人，我就點名他”。



對於中國國民黨籍台北市長蔣萬安也跳出來嗆綠，柯建銘則回嗆說，過去確實法案審查完全無法進行時，有抽出逕付二讀，但是過程有協商、簽名、表決，讓國民黨講到飽。他還說，例如2017年促轉條例審查，也都讓國民黨發言，“忘記你祖父做什麼事情”。他還嗆蔣，你認為你還有前途的話，最好最近都不要講話。



至於“國會”改革法案若三讀通過，是否要“釋憲”？也會採取公投復決嗎？柯建銘說，我們一定會提“釋憲”，不“釋憲”國家就完蛋。至於公民團體或是行政單位要不要提公投，我們尊重，但是我們一會提“釋憲”。



柯建銘說，韓國瑜就是不按照議事規則，不按照程序正義來，30年來在“國會”沒有這樣處理程序，協商期滿1個月就表決，韓國瑜要主持朝野協商，也不主持就表決，最嚴重就是韓國瑜。你要議事中立，不要是非曲直都顛倒。