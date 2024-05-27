張建一：中美經濟今年有機會比去年好

台經院院長張建接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）對於台灣今年經濟成長評估，台灣經濟研究院院長張建一今天受訪時表示，即便國際上有兩個戰爭還在持續，但全人類80億人口的經濟需求還是在，所以台灣今年的經濟成長率（GDP）超過3%應是沒問題，特別是第一季表現比原先預估來的好，如果二、三季沒有太大變動的話，GDP應可突破3.5%。



張建一提到，國際上來看，其實國家之間差異蠻大，美國今年狀況可能會比去年好，但是歐洲跟日本就比較令人擔心，中國大陸今年跟去年應該也差不多，所以中美兩大經濟體來看，都比去年持平或者甚至更好的情況下，今年全球的經濟跟去年比，應該也不會差到哪裡去。



台灣經濟研究院今天召開“2024年亞洲政經景氣展望研討會”，探討地緣政治風險牽動亞洲政經情勢的因應。張建一接受媒體訪問時，針對台灣的經濟成長議題做出以上表示。



張建一說，今年全球經濟應該就是在動蕩中持續成長，目前看起來就是AI帶動整個相關產業需求，非AI的部分可能要等一等，AI從伺服器開始，現在甚至到AI的手機，都會慢慢出來，這就會帶動傳產上來，所以目前看起來經濟全世界預估都還不錯，但產業的差異性其實蠻大。



雖然地緣政治還是持續，張建一說，但AI部分會帶動需求，現在就等傳統產業跟上來，即使是傳統產業中，復甦的腳步差異性也會蠻大，所以等AI慢慢應用擴大到更多層面，傳產復甦腳步也會加快。