藍委中午開始排班　拼“國會”改革法案明三讀

左起藍委王鴻薇、洪孟楷、林思銘一同到議場前排班。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月27日電（記者 楊騰凱）“立法院”明日舉行院會，繼續審議“立法院”改革相關法案。中國國民黨“立法院”黨團今日中午起啟動駐守議場，要在明日搶先進入議場保護主席台，確保議事可以順利進行。根據國民黨規劃，明日希望“立院”改革五法之一的《“立法院”職權行使法》可以完成三讀通過，也預計會挑燈夜戰開會到深夜12時。



“立法院”明日將繼續審查“立法院”改革相關法案，國民黨團今日中午召開黨團大會，召集“立委”們沙盤推演明日議事攻防，會後包括國民黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘以及藍委王鴻薇也一起前到議場前駐守，要讓國民黨團可以在議場一開門就搶先進場。



“立法院”改革五法”涉及《“立法院”職權行使法》、《刑法》、《“立法院”組織法》、《“立法委員”行為法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》等五部法規。實際內容包括“總統”“國情報告”常態化、制定藐視“國會”罪、“國會”調查權、“國會”聽證權以及“立法院”人事同意權。其中藐視“國會”罪、又分別在《“立法院”職權行使法》當中訂定“行政處罰”，以及另外在《刑法》當中訂定“刑事處罰”。

