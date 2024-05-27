傅崐萁諷綠動員包吃包喝　民進黨轟胡說八道

民進黨發言人吳崢。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）針對“立法院”審議“國會”改革法案期間，場外有數萬民眾包圍“立法院”，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁稱是民進黨動員群眾包吃包喝台北一日遊，民進黨發言人吳崢今天嚴正駁斥，國民黨完全是胡說八道、全然造謠。



他表示，傅崐萁此番言論嚴重污衊公民運動，藍白先是訕笑參與公民運動，又再抹黑公民運動是動員而來，無視10萬公民因為藍白沒收民主、黑箱擴權而自發性上街頭。請傅崐萁不要拿自己過去動員的老招來套用在別人身上，呼籲國民黨應正視超過10萬公民要求“國會”應充分討論、遵守程序正義的訴求。



吳崢表示，上週有數以萬計的群眾自發性走上街頭，反對“國會”黑箱擴權，是珍貴的台灣民主的價值。除了在“立院”周遭聚集十萬人反黑箱，全台各地更是遍地開花，包含花蓮東大門廣場也有民間團體發起“我藐視“國會”的抗議行動，並表示“對不起選了傅崐萁”，藍白的擴權法案連花蓮人都看不下去。而傅崐萁竟稱群眾是受動員而來“包吃、包喝、包遊、包玩的台北一日遊，全部由民進黨出錢”，完成是造謠抹黑，不僅是對民進黨的不實指控，更是嚴重污衊詆毀公民運動、藐視民意。



吳崢指出，傅崐萁過去曾被踢爆動員花蓮縣政府公務員參加自身“立委”選舉造勢，也曾動員地方派系為韓國瑜助選，傅崐萁才是名符其實的超級動員王。今天傅崐萁不實指控民進黨動員“國會”一日遊，就跟日前自導自演指控民進黨動員中南部黑道北上如出一徹，完全拿不出證據，只會抹黑造謠。



吳崢最後說，數以萬計的群眾走上街頭，正是因為傅崐萁與黃國昌在“國會”的黑箱擴權所致，面對十萬公民站出來的聲音，國民黨選擇視而不見、充耳不聞，還訕笑詆毀，態度如此傲慢、毫無民主素養，終將受到台灣人民唾棄。