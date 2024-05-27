屏東黑鮪魚供過於求價跌谷底　漁會盼能出口

為穩定黑鮪魚市場供需及價格，屏縣府27日促加速興建冷鏈中心。（屏東縣政府提供） 中評社屏東5月27日電（記者 蔣繼平）高經濟價值魚種的黑鮪魚進入汛期，台灣捕撈黑鮪魚重鎮屏東縣東港漁港，卻因量多導致拍賣價暴跌至谷底，引起漁民不滿發怨言。由於黑鮪魚近年轉成以內銷為主，但超低溫冷凍設備不足，造成盤商很大困擾，導致崩盤。雖政府已規劃興建冷鏈廠解決，但觀察內需市場漸供過於求，東港區漁會總幹事鄭鈺宸仍籲政府要想辦法出口，才能長期解決問題。



每年4到6月為太平洋黑鮪魚汛期，屏東縣東港鎮是台灣黑鮪魚主要捕獲地，經東港區漁會統計，截至5月25日已捕獲2866尾，比去年同期增加651尾，不過受到市場供需影響，拍賣價格呈現下降趨勢，原本4月18日首批黑鮪市價均價1公斤新台幣850元，4月底每公斤不到600元，5月中旬跌破500元以下，22日再砍半剩240元，且25日又砍半125元，不僅價格跌至谷底，漁民心也在淌血。



另外，26日傳出有漁民怒斥“現在1公斤最低只剩下新台幣70元，不滿政府砸大錢辦黑鮪魚季卻不幫漁民度過難關。”接獲漁民陳情的屏東縣琉球區漁會首席專業顧問蔡寶興指出，該船捕撈黑鮪返台拍賣後，最高整尾拍賣出1公斤新台幣240元，但最低卻只拍賣1公斤50元與60元的賤價。



針對近日的黑鮪魚拍賣價格事件，屏東縣政府農業處27日表示，今年黑鮪魚捕獲量比去年同期增加600尾以上，再加上超低溫冷凍設備不足，才會出現次級漁品單日最低拍賣價格較低的情形，將在漁業署協助下由周邊有餘裕冷凍設備支援，並加速冷鏈中心興建來解決問題。



東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，漁民所謂出現拍賣價格最低每公斤70元，是屬於規格與品質較次級的魚體，也就是主要供做熟食或罐頭等加工品，因此才會出現單日最低價格偏低，但品質好的魚體，可以做為生食使用，拍賣價格仍有每公斤新台幣200到400元間行情。



分析近期黑鮪魚拍賣價跌原因，鄭鈺宸指出，只要因為目前冷凍空間不夠，對盤商來說是很大的困擾；其次，台灣捕撈的黑鮪魚主要以內銷為主，外銷不划算，目前也沒有包裝廠協助外銷；且空運越來越貴，從原本每公斤新台幣60到80元，疫情後已漲至3倍，每公斤120到250元；再加上日幣匯率越來越低，賣給日本也賠本，因此近年來黑鮪魚都轉為內銷，內銷需要靠超低溫冷凍，分切後保鮮期還可以維持一年。



對於目前政府已規劃要在東港興建冷鏈廠，鄭鈺宸認為，除了外銷為主的鮪鰭鯊都有幫助外，對內銷為主的黑鮪也可以暫時解決冷凍庫存問題，但長期來看還是要仰賴出口，不然再多的冷凍庫也不夠，她說“畢竟放在冰箱一直不吃，冰箱還是會滿”。



黑鮪魚內銷市場是否供過於求，鄭鈺宸說，觀察黑鮪魚內銷這兩年確實是有這情況，因鮪魚市場對台灣來說本來就比較小眾，魚體好的部位一定做生食使用，但是台灣內需市場吃生魚片的，絕對不會比日本多，做成罐頭也沒有美國吃的多，這一、兩年因為黑鮪魚復育有成，所以捕撈量真的有越來越多，還是得想辦法出口。



屏東東港是台灣捕撈黑鮪魚的重鎮，佔全台產量的50至60%，其次則是宜蘭南方澳，約佔全台產量的35至40%，不過台灣捕撈的黑鮪魚近年都以內銷為主。據台灣漁業署統計，2010至2019年之間，台灣的太平洋黑鮪平均捕撈量約在400公噸上下，平均產值約新台幣1億8千多萬，2020、2021兩年產量則突破1000噸大關，今年截至5月27日止已達1028公噸。