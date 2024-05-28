鄭正鈐語中評：拜登會為台灣出兵？一廂情願

國民黨“立委”鄭正鈐。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月28日電（記者 楊騰凱）針對美國總統拜登聲稱願以武力保衛盟友，中國國民黨“立委”鄭正鈐向中評社表示，台灣被大陸視為核心利益，但有被美國視為核心利益嗎？這是我們要思考的，不宜直接將拜登發言解讀為會為台灣出兵，如果以為美國一定會出兵保台，那恐怕太過一廂情願。



拜登25日在西點軍校畢業典禮致詞時說，美方堅定維護並捍衛台海和平穩定，當需要保衛我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益時，“我一向願意使用武力”。



鄭正鈐表示，最近賴清德520就職典禮剛過，加上中國大陸方面也在台灣周邊進行環島軍演，所以這個時間點是有點敏感。但是因為美國年底的選舉快到了，所以美國方面現在很多發言可能都會走激進偏鋒的路線，好爭取到他們的死忠支持者的支持，這段時間的發言是不是他們真正具體會執行的作法，是我們必須要仔細評估的，因為選舉確實會使得很多政治人物的發言產生激化效果。



鄭正鈐指出，拜登是說美國會願意使用武力保護美國的核心利益與盟友，這裡面的定義方面，拜登在亞太地區的盟友有點名了日本、韓國、澳大利亞以及菲律賓，可是並沒有點到台灣，那麼台灣算不算是盟友？這點是必須要思考的。



鄭正鈐指出，接著拜登又提到美國的核心利益，可是美國利益是否包括台灣還是問號，相對的，中國大陸的核心利益一定有包括台灣，所以在兩個大國的核心利益下，台灣要如何平衡？這是台灣身處在美中關係之下要特別去思考的問題。

