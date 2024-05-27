羅旺哲：台灣的不平靜看不到盡頭

羅旺哲說，台灣社會不平靜的情況還會繼續下去，而且看不到盡頭。（照片：羅旺哲臉書） 中評社台北5月27日電／賴清德在2024大選以558萬6019票，40.1%得票率當選，並於20日上任。媒體人羅旺哲27日在臉書以“520後，台灣不平靜”為題發文，回顧賴清德上任一周後所發生的大事，讓社會更動盪、彼此對立更深，他說，這種不平靜的情況會繼續，且看不到盡頭。



羅旺哲表示，賴清德上任至今剛好一周，而台灣社會只能用“不平靜”三個字來形容，包括521發生台中捷運砍人事件；“國會”持續朝野惡鬥，在“立法院”大打出手，甚至有群眾包圍“立法院”；在兩岸關係上，大陸擾台情況加劇、台灣藝人開始“選邊站”。



這一周，社會更動蕩、彼此對立更深。羅旺哲認為，全台灣衹有賴清德可以阻止或化解這樣的氛圍，並表示新政府應該要帶給民眾更好的生活、更穩定的發展、更要化解社會對立氛圍，但如今遺憾的是，賴清德並沒有做到。



羅旺哲說，賴清德上任一周以來，多數民眾心情應該很無奈，甚至認為現在的台灣社會情況，比蔡政府時期還要更不平靜，這對新政府來說，都不是好事，對執政黨來說，也很難加分。更讓人無奈的是，這種不平靜的情況還會繼續下去，而且看不到盡頭。