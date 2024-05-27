睽違4年　新竹大窩口米再銷日本1200噸

新竹縣湖口鄉農會今日在農產加工廠舉辦外銷出口日本白米上櫃記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月27日電（記者 盧誠輝）過去都是日本米外銷，鮮少聽到台灣米外銷日本，但新竹縣湖口鄉農會卻打破這個刻板印象，生產的大窩米在2020年首次成功外銷日本3200頓後，因受新冠疫情影響，睽違4年，今年再度重新外銷日本1200公噸。



新竹縣湖口鄉農會今日在農產加工廠舉辦外銷出口日本白米上櫃記者會，包括農糧署長蘇茂祥、日本住友商事集團部長畑清政、湖口鄉長吳淑君與多位新竹縣議員都到場見證。



農糧署長蘇茂祥表示，大窩口米是2016年全台名米產地比賽冠軍，2019年農糧署引薦“上達糧業國際股份有限公司”到湖口鄉農會農產加工廠，經過繁復的採樣程序，通過日本政府最高標準608項農藥檢測均為零檢出，2020年更完成史上最大量的日本外銷白米訂單3200頓，相當不容易。



日本住友商事集團部長畑清政指出，他在2019年率團到湖口鄉農會參訪，一行12人在品嚐過大窩口米的美味後，都驚為天人，馬上下訂3200噸的台灣一等白米，成功外銷日本後，日本民眾品嚐後也都讚不絕口，很受歡迎，但後來因為新冠疫情的影響中斷了3年，很開心今年能再次重新進口台灣米到日本。



湖口鄉農會表示，湖口鄉農業耕地面積2057公頃，水稻種植面積1200公頃，年產6000公噸白米，農會配合農糧署代收公糧每年達4500公噸，農會農產加工廠更在2017年斥資新台幣2.2億多元引進新型設備打造，目前主要供應台灣學生、軍方糧食及製酒原料。2023年曾配合公糧援助海地600噸白米，也配合慈濟功德會援外白米200噸，讓湖口鄉的白米外銷出口打響名號。



湖口鄉農會指出，自農糧署推動小地主大專業農政策活化休耕地以來，輔導湖口鄉成立稻米契作集團產區，全鄉農民積極參與辦理安全用藥、合理化施肥講習訓練，並接受桃園區農業改良場的栽培技術指導、農藥減半措施，並種植抗病性佳水稻新品種桃園6號，湖口鄉公所與湖口鄉農會配合新竹縣政府執行水稻水象鼻蟲、雜草、福壽螺防除計劃每年執行經費250萬元，湖口鄉農民勤奮努力，全鄉水稻通過台灣良好農業規範（TGAP），產銷履歷驗證面積超過450公頃。