屏東黑鮪價格暴跌？蘇清泉盼解決漁民困境

藍委蘇清泉。（照:蘇清泉臉書） 中評社屏東5月27日電／屏東黑鮪魚近期價格跌至谷底，中國國民黨“立委”蘇清泉接到漁民陳情，向屏東縣政府東港區漁會喊話要求重視，卻被對手陣營以“誤導”汙衊。蘇清泉今天回應，自己關心漁民漁業問題始終如一，重申希望政府正視東港漁民眼前困境，加大宣傳力道，讓旅客都能來東港享用美味的黑鮪魚。



民進黨“立委”徐富癸批蘇清泉“誤導”，錯把次級漁品當成通案，他強調，東港黑鮪魚以內銷為主，外銷日本不到1%，某日降到新台幣70元，係因捕獲量大，承銷商苦無超低溫冷凍庫可以收購，縣府已向中央爭取冷鏈中心獲准，他痛批蘇的外行言論打擊黑鮪產業鏈。



“到底是誰在關心基層民眾？”蘇清泉指出，近年養殖漁業外銷受阻，經由他積極推動，打開了龍虎石班魚銷往中國大陸的通路，產地魚價從每台斤新台幣100元，一路攀升到今年每台斤200元的新高點，這便是明證。他呼籲民進黨政府，要正視漁民眼前困境，針對問題解決問題，才是正辦。



蘇清泉表示，民進黨“立委”徐富癸是新科“立委”，對漁民、漁業問題瞭解還不夠深入，只能從表相理解，“徐委員應該對事情理解後再行回應”。蘇清泉再次強調，冷凍櫃是應該要建置，讓民眾能夠一整年都有美味的黑鮪魚可以享用，但建置冷凍櫃需要時間，不是眼前漁民遇到問題的解決之道。



蘇清泉指出，“魚賤傷民”，擔心基層漁民一整年就等這一季的銷售，卻遇到旺季不旺，價格大跌，整年心血會因此泡湯，不過對手被蘇清泉點到缺失，急著捍衛屏東縣政府、東港漁會的官僚利益，把政黨利益置於全民利益之上，大家一目瞭然。



蘇清泉表示，他個人遭對手“誤導”汙衊事小，能夠因此吸引政敵一起關注到黑鮪魚價過低，吸引媒體都來關心到漁民血本無歸，這是好事，他希望大家一起來關切東港漁業，注意到黑鮪魚物美價廉，都能來東港享用美食，這正符合蘇清泉的初衷。