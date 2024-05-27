竹南龍鳳宮大媽祖12樓高　修容開光須搭吊車

龍鳳宮完成大媽祖開光儀式。（龍鳳宮提供） 中評社苗栗5月27日電／苗栗縣竹南后厝龍鳳宮，有一尊高136台尺（41.212公尺）、相當於12層樓高的“大媽祖”神像，號稱是全台最高的天上聖母聖像。大媽祖歷經風吹日曬雨淋，廟方從去年9月起，為祂重新粉刷“修容”。近日完工，由道長搭乘大型吊車升上高空，為大媽祖開光，以迎接年底舉辦、睽違24年的慶成福醮慶典。



南后厝龍鳳宮創建於1836年，迄今已有200多年歷史，是竹南地方信仰中心。廟方上屆主任委員陳錫坤，1980年到美國旅遊時，參觀自由女神像後有感而發，在信眾集資支持下，聘請新竹縣新埔鎮雕塑大師林增桶設計，興建相當於12層大樓高、136台尺的“大媽祖”。



大媽祖神像在1983年完工、隔年3月開光正式亮相，其主體結構採鋼筋水泥建造，外觀面貌則是採塑膠玻璃纖維素材，並一片一片覆蓋搭建，再粉刷彩繪上色，民眾遠在數公里外的高速公路上都能看見，如今是竹南鎮重要地標之1。



龍鳳宮副主委葉倍境表示，廟方這幾年完成修繕宮廟前殿、後殿、龍吟閣、男迴廊、大媽祖護體等工程，依習俗只要新建或增建廟宇，都會辦理福醮儀式，祈求境內平安，上回福醮活動已是2000年，距今已時隔24年之久。



他說，為了迎接年底慶成福醮活動，廟方去年9月底起，斥資5、600萬元（新台幣），重新為大媽祖清刷、修容與結構補強，這次大媽祖粉面油漆是第4次油漆，平均約12年粉面油漆1次。



廟方25日舉行大媽祖開光儀式，無黨籍“立委”陳超明、苗栗縣政府秘書長陳斌山、竹南鎮長方進興、竹南鎮民代表會主席何秀綿等人到場參與儀式。廟方出動大型吊車，讓法師為大媽祖開光，場面相當壯觀。



身為廟方榮譽主任委員的陳超明表示，距離上次大媽祖整修已時隔10年，這次除了修容、加強結構，更要迎接今年12月14日到18日慶成祈安福醮，他感謝工班人員克服天氣、高度趕在颱風季前完成，年底福醮相關活動已經可以開始報名，歡迎鄉親一同來參與相隔24年的盛事。