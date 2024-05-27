韓國瑜曝曾請三黨總召寫百遍我保證不打架

韓國瑜致詞。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月27日電（記者 楊騰凱）“立法院”近期審議改革法案，朝野衝突不斷，尤其5月17日更爆發嚴重肢體衝突，“立委”多人受傷。對此，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日透露，17日衝突之前，他曾說自己當起小學老師，請藍綠白三黨總召回去罰寫100遍“我保證不打架”。儘管最後仍發生不愉快，但大家對台灣民主還是要有信心。



“立法院”明日又要繼續審查“立院”改革相關法案內容，朝野可能再度爆發衝突。



韓國瑜今日會見第36屆北美洲台灣商會聯合總會訪問團，其餘陪同成員包括國民黨“立委”林思銘、民進黨“立委”林月琴、台灣民眾黨“立委”林國成。



韓國瑜進場時面帶微笑，和北美商會總會長江俊霖及各黨“立委”握手致意，儘管“立院”近期朝野衝突不斷，韓看起來精神、心情都不錯。不過韓於會前致詞時罕見要求坐著講話，外界推測可能5月17日朝野衝突時韓有受傷，加上久站主持會議，身體仍有不適。



韓國瑜表示，北美商會的付出，讓人民深受感動，尤其是他們積極的行動，鼓舞了我們的士氣，例如聯合總會團員訪問了將近50位美國參議員、眾議員，為了希望避免台商在台美之間受到雙重課稅。另外對於台灣加入國際組織，北美商會也盡了很大的力量，今年5月北美商會到了加拿大，爭取台灣能夠加入CPTPP，拜託加拿大政府能夠協助台灣。



韓國瑜指出，台灣在國際經貿上絕對不能當孤兒，所以CPTPP對我們非常重要，大家長期在海外，承平時期都肩負著打拚經濟，當個優秀的企業家，但是“中華民國”有難的時候，商會、華僑都搖身一變成為革命之母，百年來的發展歷歷在目。

