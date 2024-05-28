賴清德甫上任拉高調　林豐喜：凝聚台派力量

民進黨前“立委”林豐喜。（中評社 資料照） 中評社台中5月28日電（記者 方敬為）賴清德520就職談話導致台海掀起波瀾，對內又要求綠委“反守為攻”，讓“立法院”朝野衝突激化，對於賴甫上任就拉高調子的做法，民進黨前“立委”林豐喜接受中評社訪問表示，賴就是知道執政阻礙大，才刻意用號召的手段，要凝聚所有台派的力量，壯大執政正當性，以突破朝小野大的困境。



林豐喜，台灣農民聯盟榮譽主席，曾連任三屆“立委”、民進黨“立法院”黨團總召、陳水扁執政“總統府”“九人小組”成員、“行政院”中部聯合服務中心執行長、2014年民進黨籍林佳龍市長競選總部副主委。長期關注台灣農業議題，在90年代李登輝提出南向政策就已經前往東南亞投資。



賴清德520就職以來，台灣內、外都不平靜，外部因為其就職談話表態“兩國論”，引起解放軍展開環台軍演，內部“立法院”則是審理“國會”改革法案，導致朝野“立委”激烈衝突，親綠團體更號召支持者集結向在野黨施壓，台灣政局及周邊區域情勢相對混亂，對賴清德日後施政的影響，各界關注。



對於賴清德甫上任未低調求穩，反而拉高調子，林豐喜認為，這是賴的策略，是有意為之，由於本屆大選結果，民進黨雖然順利延續政權，但得票率只有40%，在“立法院”的席次也相對劣勢，即使藍、綠、白三黨均不過半，可是當在野合作時，席次就會有壓倒性優勢，這對賴執政而言確實較為不利。



林豐喜說，要破除困境，賴清德要設法建立起執政的正當性，最有效的方式就是訴諸民意，要讓支持者的聲音被外顯出來，現在看起來有這樣的意味，因為台灣畢竟是民主政治，面對民意，藍白也得退讓。

