推廣中國傳統射藝　林育德在師大以弓會友

台灣傳統射箭聯盟總長林育德。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月28日電（記者 方敬為）台灣傳統射箭聯盟總長林育德專研中國傳統射藝，在台灣師範大學華語文教學系開班授課，向海外學生傳授射藝“心術、射術合一”之道，有時還會穿漢服授課，讓課程更有帶入感，受到海外學生青睞，課程人氣爆棚，林育德接受中評社訪問表示，中國射藝是涵蓋射術、心術、藝術及儒家思想的學問，很適合現代人修身養性，是值得傳承下去的文化瑰寶。



林育德，國際傳統射箭聯盟台灣代表、台灣傳統射箭聯盟總長，台北飛雲射術俱樂部會長、台灣射箭協會合格教練、2012韓國世界傳統射箭大會世界最佳演射獎、2013土耳其國際傳統射箭大會團體銀牌（海峽聯隊）、2013法國世界傳統射箭大會個人金牌暨王座得主。專長為精密射擊、軍射及演射。



林育德27日受邀出席“2024彰化詩歌節”宣傳記者會，身著漢服表演一套吟詩射藝，一邊吟詠杜甫的《前出塞》“挽弓當挽強，用箭當用長。射人先射馬，擒賊先擒王。殺人亦有限，列國自有疆。苟能制侵陵，豈在多殺傷！”一邊拉弓射箭，同時展現射藝的動靜之美。



林育德向中評社表示，他本身有合格的射箭教練資格，因為對傳統六藝當中的射藝有興趣，因此特別專研，除了藉由古籍經演瞭解中國古代傳統射藝的技法，也有到大陸去交流，並透過開班授課的方式加以傳承。



林育德說，射藝在古代是文人、武人都必須學習的技術，雖然表面看起來是射術方面的學習，但是在過程中會遇到很多心境上的糾結，還有哲學、藝術成分在其中，所以學習傳統射藝，基本上可以讓身心兩方面都受到調整。

