蔡寶興語中評：黑鮪魚價崩 為何排除陸市場

琉球漁會前總幹事、首席專業顧問蔡寶興。（中評社 資料照） 中評社屏東5月28日電（記者 蔣繼平）黑鮪魚擁有高度經濟價值，台灣捕撈重鎮屏東縣東港鎮卻因量多導致拍賣價暴跌崩盤。琉球漁會前總幹事、首席專業顧問蔡寶興接受中評社訪問表示，台灣黑鮪魚內需開始供過於求，又沒有替代市場，日本市場自顧不暇，大陸市場很大有待開發，日本都在爭取，台灣卻因意識形態在排除，不僅錯失良機，也對漁業產業永續發展不利，更傷害漁民。



每年4到6月為太平洋黑鮪魚汛期，屏東縣東港鎮是台灣黑鮪魚主要捕獲地，過去因濫捕而限制捕撈，台灣黑鮪近年都以內銷為主，今年因為產量比去年同期高，導致拍賣均價從4月中旬1公斤新台幣850元，現跌至1公斤125元。經東港區漁會統計，截至5月25日已捕獲2866尾，比去年同期增加651尾。



蔡寶興，曾擔任過四屆琉球漁會總幹事，在漁會資歷超過40年，退休後獲聘首席專業顧問。過去因台灣漁業議題常受邀上政論節目。



台灣黑鮪魚應該要有替代市場，蔡寶興說，早期捕撈量多銷往日本，後來限制捕撈，靠內銷市場就夠，但近年黑鮪復育有成，捕撈量又增多，台灣內需市場就會飽和。過去只能銷日本，因為東南亞不吃生魚片，消費水平也買不起這麼貴的魚，美國也不吃生魚片，都是罐頭、魚排為主。只剩日本、台灣吃生魚片。



蔡寶興認為，黑鮪魚外銷還是需要大陸市場，只談外銷日本是空話，日本自己的飲食習慣漸漸轉變，年輕世代漸漸西化，沒吃那麼多生魚片，反而日本還很需要中國大陸市場。26日就有中日韓三方峰會，日本首相岸田文雄要求中方立即取消水產品禁令。蔡寶興嘆“可見大陸的市場有多火多重要，日本在爭取，台灣卻排除！”

