孫明德：大陸若頻繁軍演會造成海空運業恐慌

台經院景氣預測中心主任孫明德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月27日電（記者 張嘉文）大陸軍演是否影響台灣經濟？台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德27日在一場研討會上表示，其中一個重點是，台灣對外貿易不管是空或海，都要經過台灣海峽。萬一大陸以後的軍演越來越頻繁，造成航運或空運業的恐慌，這是我們要擔心的，大陸即便沒有真的要打台灣，頻繁造成恐慌，台灣就很受不了。



台灣經濟研究院27日召開“2024年亞洲政經景氣展望研討會”，探討地緣政治風險牽動亞洲政經情勢的因應。



孫明德在會中以“全球地緣風險與亞洲政經情勢”為題發表演說，並邀請國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、渣打銀行東北亞區高級經濟分析師符銘財與談。



會中有與會者提問，對於大陸圍台軍演產生的影響，孫明德說，根據經濟學人（The Economist）雜誌分析，大陸近日在台灣周邊進行為期2天的軍演，名為“2024A”，意味接下來將有B、C、D。



孫明德提到，經濟學人也認為，大陸軍演對投資台灣及物流均會有影響，且此次中國大陸表面上在嚇阻台灣，實際上更重要目的是告訴菲律賓及越南，中國的地盤愈來愈大、封鎖面積愈來愈廣，未來它可循同樣模式對待菲律賓及越南。



孫明德提到，此次大陸軍演和2022年8月美國時任眾議院議長佩洛西訪台事件引發的軍演不同，這次將台灣離島也納入封鎖範圍，對於台灣而言，對外的物流國際航運確實會受到干擾。



有戰爭陰影時，通常股、匯市不會是現在這樣表現，孫明德說，會出現較激烈反應，但此次大陸軍演期間，新台幣匯率似乎還是跟著國際走，沒有受太大影響，經濟學人也有點出，此次台灣央行應有出手適當調節，讓新台幣匯率走勢較穩定，這點他也認同。



孫明德認為，此次大陸軍演，首先要留意後續金融風險，除了地緣政治風險因素外，近年全世界的央行印鈔票速度遠高於經濟成長率，超發的貨幣推升資本及金融市場，造成股市跟整個金融市場紅通通的，但5月初的時候，股神巴菲特就釋出他現在手握現金水位達1800億美元的歷史新高，第2季結束時預估水位會達2000億美元。換言之，現階段巴菲特沒有將現金拿去買股票，而是留在口袋裡，這些跡象顯現要小心金融市場變化。



另外則要關注物流面影響，孫明德說，台灣對外貿易，無論空運或海運都要經過台灣海峽，萬一中國大陸日後軍演愈趨頻繁，將造成航運業或空運業恐慌，是台灣未來必須留意的事。



最後他說，大陸此次軍演，不是衹有兩岸問題，而是將東南亞也扯進來，大陸軍演同時在告訴東南亞國家，今天我可以在台海演習，明天就可以在南海演習，有警告東南亞國家不要妄動的意味。