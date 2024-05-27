商總許舒博：兩岸旅遊開放月底前應有好消息

台灣商業總會理事長許舒博。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電／台灣商業總會今晚舉行第12屆理監事及顧問頒證典禮，商總理事長許舒博受訪時透露，兩岸航班增加、旅遊人數增加等都有在溝通中，近期就會有好消息，中午已經做進一步溝通。



台官方原訂6月1日重啟赴陸觀光禁團令，觀光業者強烈反彈，爭取政府能撤除。“交通部長”李孟諺日前也指出，“520後局勢每日都有新變化，最近會跨部會協商，針對6月出團有明確結論，期待在5月底前有方案，當然也不排除“‘我方′先釋出善意。”



商業總會今晚在喜來登飯店舉行第12屆理監事及顧問頒證典禮，邀請“國發會主委”劉鏡清等出席。



許舒博表示，新政府上來，產業界希望積極表達憂心跟需求，兩岸旅遊跟經貿很重要，這幾天也一直在溝通當中，相信不久後就會有好消息，包括兩岸航班增加、兩岸開放旅遊及人數增加等，都是產業界重視的議題。



許舒博表示，今日有多位部會首長到場，可以聆聽各個產業的心聲，海基會董事長鄭文燦也會表達將來對促進兩岸關係的想法。



對於兩岸旅遊的好消息是否包含開放團客，許舒博則語帶玄機的透露“可以預期，有這方面的思維”，在月底之前會有好的答案。



但上周大陸在台海進行軍演，是否代表兩岸沒有善意？許舒博則說，如果大家都卡在這，永遠不會有結果，台灣該做的該放的要先做，放開了再來尋求彼此善意的解決之道，不能說現在自己鐵板一塊，該放的就先放開。