黑鮪魚價崩傳開　生魚片攤商困擾

東港魚市場“黑鮪魚專賣區”的攤商正在向客人介紹黑鮪魚部位。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月28日電（記者 蔣繼平）屏東縣東港鎮是台灣黑鮪魚捕撈重鎮，每年4到6月魚汛期舉辦屏東黑鮪魚文化觀光季，刺激觀光，吸引遊客大啖生魚片美食。不過近日受到黑鮪魚量多，導致拍賣價暴跌崩盤，讓攤商不僅憂心忡忡也十分困擾，黑鮪魚專賣區攤商蔡萬枝就說，今天客人來都在問，消息到處亂傳，只好一一澄清那是個案，生魚片價格還是維持一定水準。



每年4到6月為太平洋黑鮪魚汛期，屏東縣東港鎮是台灣黑鮪魚主要捕獲地，屏東黑鮪魚文化觀光季也持續舉辦24年，屏東縣政府5月4日至7月7日推出一系列活動來促進觀光，東港區漁會也配合黑鮪魚季，在魚市場內提供“黑鮪魚專賣區”，販售東港漁民捕撈的黑鮪魚，讓遊客可以大啖美食。



台灣黑鮪近年都以內銷為主，今年因為產量比去年同期高，導致拍賣均價從4月中旬1公斤新台幣850元，現跌至1公斤125元。經東港區漁會統計，截至5月25日已捕獲2866尾，比去年同期增加651尾。



黑鮪魚專賣區的攤商蔡萬枝27日受訪表示，新聞出來後消息到處亂傳，今天客人來也會關心價格是否有變化，但好的魚體才會用來做生魚片，拍賣價還是有一定行情，與最低拍賣價每公斤50到70元的個案不一樣，新聞報那麼大真的會讓攤商很困擾。不過因為今年盛產，價格已比上月便宜許多。



黑鮪魚是生魚片頂級食材，受到許多饕客喜愛，依照各個部位不同，價格也有高低之別，從油脂最豐富的“金三角”，再到中高價位的“上腹、中腹”，一般來說，每台斤起價約新台幣5000元、3000元和2000元不等的行情，接下來則是中低價位的“下腹、皮油、赤身”，價格也從1000至500元不等。但隨著進港數量增加，價格會降，因此以現場價格為準。

