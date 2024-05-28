中評鏡頭：屏東縣東港鎮　黑鮪魚的故鄉

東港海之坵的“鮪”字雕塑，魚頭朝東港鎮內，背後有段故事。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月28日電（記者 蔣繼平）屏東縣東港鎮因為是全台黑鮪魚捕撈的重鎮，素有“黑鮪魚的故鄉”的美名，每年舉辦黑鮪魚季，吸引許多遊客到訪。而東港有一個景點“海之坵”，位於東港漁港深處，除了看海之外，還有已故的日本設計大師福田繁雄替東港設計的“鮪”字雕塑，正視為字，側看如魚，除了具有特色，也有一段故事。



每年4到6月為太平洋黑鮪魚汛期，屏東縣東港鎮是台灣黑鮪魚主要捕獲地，屏東黑鮪魚文化觀光季也持續舉辦24年。由於一開始屏東黑鮪魚季打響名號，2004年由屏東縣政府爭取經費，推動塑造地方產業視覺形象，引薦福田繁雄為東港打造這座視覺品牌。



這座“鮪”立體雕塑，正視如“鮪”字，側視是鮪魚身形，斜觀時則如魚游成群，正是福田繁雄最擅長的“一體多面”立體作品經典手法，也是福田繁雄在日本海外第一件雕塑作品，具有代表性。



雕塑原在東港區漁會辦公大樓前，因華僑市場改建，擋到新建華僑市場建築物，漁會將雕塑遷到東港漁港裡的“海之坵”。後來又因魚頭向海，遭到漁業界抗議認為是“魚游出去”，因此又把魚頭轉向東港鎮內，可說經歷一段風雨。2018年在東港鎮內大鵬灣風景區，另外新設一座較新的複製品，提供更多遊客欣賞的機會。



東港鎮位於屏東縣西部中段沿海，北臨新園鄉、崁頂鄉，東鄰南州鄉，西南隔台灣海峽與琉球鄉相望，南接林邊鄉。2023年底東港鎮戶數約1.8萬戶，人口約4.6萬人。因是捕撈黑鮪魚重鎮，因此素有“黑鮪魚的故鄉”的美譽。