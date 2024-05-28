台股暴漲人民生活無感　經濟學者林啟超解答

經濟學者林啟超。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月28日電（記者 張嘉文）國泰世華銀行首席經濟學家林啟超27日在一場研討會上提到，台灣股市大好，但一般人民生活卻無感，甚至覺得過得很辛苦的原因，就是因為金融膨脹，但物價也膨脹，房價更是漲的誇張，這會延伸到比較政策性的僵局問題。



林啟超說，這類的亞洲政經問題最後都會讓執政者面臨比較辛苦的局面，因為執政者面臨的是金融膨脹，但物價在比較高的狀況，所以看起來經濟還不錯，可是民眾卻比較沒有辦法感受得到。



林啟超畢業於台灣大學經濟系暨商學研究所，曾任職國泰人壽投資部門及國泰金控經濟研究部門，研究聚焦於總經趨勢、資產配置及兩岸政經發展。2014年成為台灣首位獲選亞洲極具指標性金融刊物亞洲銀行家（The Asian Banker）每三年頒發的“年輕銀行家獎”。



台灣經濟研究院27日召開“2024年亞洲政經景氣展望研討會”，探討地緣政治風險牽動亞洲政經情勢的因應。



出席與談的林啟超在會中表示，很多人有疑問是，為何股市看起來很好，但民眾生活卻沒感覺，經濟跟金融是不是有脫鈎的問題？



林啟超說，他把全世界包括共同基金、退休基金，還有外匯存底、保險業的保費跟主權財富金等5個，稱為全球新增的可投資資金，過去20年這些新增加投資資金的比例大概是年成長11%，但股市跟債市新增的價值大概是每年6%，這代表全世界碰到一個問題，錢越來越多，但可投資的資產並沒有相對應的增加，可以想成是金融膨脹。