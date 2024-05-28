中評關注：綠營練兵 為何持續激化社會對立

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）“立法院”28日將續審“國會”改革法案，藍白力拚三讀，綠則依舊號召群眾，甚至鼓吹“青鳥飛進議場”，被外界解讀是要率眾衝撞“立法院”。不過，這場綠營傾巢而出，卻輸掉民意、輸表決、缺乏正當性的社會運動，對外或許是想轉移兩岸兵凶戰危的焦點，對內則利用民粹運動凝聚綠營基本盤，民進黨正在新的網路平台“Threads”演練動員力，各派系也在為2026練兵。



“立法院”分別在5月17日、21日、24日審查“國會”改革相關法案，28日藍白將力拚三讀，賴清德以“程序正義”正式宣戰，綠營一路抗爭到尾的拳頭早已握緊。不過，藍白這次所提法案，都是過去民進黨對台灣社會的改革承諾，賴清德擺明選擇站在多數民意的對立面，不改9年多前台南市長任內不進市議會的思維。



台灣民意基金會最新民調中，對於“藐視‘國會’罪”有5成8的民眾贊成，而年紀越輕贊成比例越高，20歲到24歲有8成贊成、25歲到34歲有6成7贊成、35歲到44歲有5成9贊成，且大學以上教育者有6成1贊成。該基金會董事長游盈隆以“民進黨不但‘立法院’表決輸，也輸掉民意的戰場”來評價泛綠陣營鼓吹想複製318學運的“青鳥行動”。



這場泛綠陣營鼓吹的三輸（輸民意、輸表決、缺乏正當性）街頭活動，可以用“七傷拳”來形容，雖然想貼藍白程序黑箱、親中的標籤，但實際成效在民調已打上問號，充其量是綠營同溫層上街頭取暖，但若考量到“賴政府”近期頻頻主動向媒體放話釋出兩岸善意，如“交通部長”李孟諺在兩岸觀光議題上表達“不排除‘我方′先釋出善意”、“教育部長”鄭英耀證實“明年將公布陸生碩博士班及學士班招生簡章”，或許綠營是打算模糊兩岸兵凶戰危的輿論焦點。

