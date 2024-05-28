中評關注：民進黨先聲奪人 防韓國瑜再起

國民黨籍“立法院長”韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 楊騰凱）“立法院”近期審議相關改革法案，民進黨屢屢號召群眾上街包圍“立院”。對於民進黨當家執政還鬧事，焦點之一便是把中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜抹成應該被改革的當權者，怕韓國瑜與韓流再起，因此先聲奪人。



“立法院”近期審議的相關改革法案，包括賦予“立法委員”調查權、聽證權，並要求“總統”常態化赴“立院”報告，以利在野的藍白陣營強化監督制衡的力道。綠營已揚言不排除採取覆議或“釋憲”等手段尋求翻案，由於“司法院”人事全由民進黨掌握，“釋憲”結果藍難有勝算。



換言之，綠營號召群眾走上街頭，並不能有效攔阻在野修法，動員的理由就需要深思，或許不見得只是要表達反對修法的訴求那麼單純，背後勢必有很深的考量與目的。



民進黨的動作與思考邏輯看起來很複雜，總令人摸不清在玩什麼把戲，但退一步來看，民進黨每一項動作最終指向的目的其實也都很單純，就是選舉考量，為了鞏固權力。



細看民進黨幾次大選的勝利法門，終究是在台灣自己人當中尋找敵人，撕裂台灣社會烹調民粹，如同陳水扁時期製造本省與外省的矛盾，以及蔡英文時期製造退休軍公教與勞工階級的矛盾，這些做法都成功讓民粹發酵，搭配屢試不爽的“抗中牌”，成功堆疊出民進黨勝選的結果。

