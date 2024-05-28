詹江村語中評：大陸軍演常態化 台失防禦力

台灣陸軍官校畢業的中國國民黨桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月28日電（記者 盧誠輝）針對賴清德520就職後大陸展開為期2天的圍台軍演，台灣陸軍官校畢業的中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問認為，賴刻意選在520挑釁大陸，已踩到大陸底線，未來4年大陸圍台軍演恐會常態化，將讓台灣逐漸失去防禦能力，只能眼睜睜地看著大陸兵臨城下、什麼也做不了。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士，曾擔任馬英九桃園後援會召集人，朱立倫競選桃園縣長宣傳部主任。經常透過直播評論時政，躍升網紅與直播主，詹江村的“村”字替他贏得“村長”封號。



他指出，他相信40%把選票投給賴的選民當中，有很多是認為賴已放棄過去激進的“台獨”路線，甚至天真的以為賴當選後不會再去挑釁大陸，所以大家都沒有想到賴在520會有如此激進的發言。



詹江村認為，美國應該很清楚大陸的底線在哪裡？但這次520就職演說卻放任讓賴清德踩兩岸紅線，賴雖然沒有明確提到“台獨”相關的字眼，但光是刻意去強調“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”這一句話，就已實質展現了“兩國論”的企圖。



他說，賴清德如此充滿挑釁的言論，大陸當然無法接受，所以會發動軍演一點也不令人意外，而他相信支持賴的選民當中，有很多人也不希望有一天台灣真的會面臨戰火的危機，更何況是像大陸這次圍台軍演如此近距離兵臨城下。



詹江村強調，賴清德在520當天已明確做出了選擇，兩岸關係未來沒有最壞，衹有更壞，大家都應該要有心理準備，未來4年類似的圍台軍演恐怕會頻繁出現，而當圍台軍演成為常態化後，因為你不會知道哪一天軍演就變成真的戰爭了？這才是最可怕的事情。