中評關注：賴清德比蔡強硬 台灣民眾很擔憂

《美麗島電子報》最新民調，民眾擔憂賴清德兩岸論述對國家安全不利。（取自美麗島電子報） 中評社台北5月28日電（記者 黃筱筠）520才卸任的蔡英文，最近都沒有公開行程，連26日地方黨部主委選舉，蔡都沒有出來投票。選舉最後結果，英系從原本7席減為4席，英系式微，而“新賴系”則拿下過半席次。蔡沒有出門投票，昨晚卻藉著貓抒發心情，最後還說“希望大家一切都好”。蔡是否看到賴清德上任才一週，但台灣內外面對抗爭、紛擾、大陸軍演等情事，才會有感而發？



蔡英文昨天臉書放上貓的照片發文說，“畢業一個禮拜了。搬完家之後，看著阿才，在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，好像在掛念著什麼。希望大家一切都好。”



蔡英文有感而發，是否看到賴清德就任才一週，但卻號召民眾到“立法院”抗爭，台灣社會呈現紛亂；而兩岸關係在賴清德強化的“兩國論”下，情勢趨於緊張，大陸連兩天環台軍演結束。蔡才會說“希望大家一切都好”。



身爲剛卸任的領導人看到台灣內部紛亂、朝野對抗，勞師動眾要民眾到“立法院”抗議，有些學生還因此請假前來參加。而兩岸局勢緊張，賴提到要開放觀光客與學位生的交流等，恐怕也難兩岸雙向交流，未來大陸對台軍演會怎麼發展還不知道，“賴政府”要怎麼應對，難道要硬上加上硬，若真的擦槍走火，就硬衝嗎？看在蔡眼裡難免覺得有點擔心台灣內外情勢嚴峻，才會借著貓說出好像在掛念什麼。



蔡英文如果是擔心賴清德執政對台灣不利，這可從《美麗島電子報》最新民調結果得到印證。



民調其中問題問到，賴清德在就職演說提到“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，認為此說對“國家安全”不利有45.7%，認為有利36.2%，多數認為賴的說法對“國家安全”是不利；還有一題問到，若兩岸政府彼此敵意持續升高，會不會擔心未來4年，兩岸之間發生衝突甚至走向戰爭，結果有49.4%民眾會擔心，47.3%表示不會擔心。有將近五成的人是擔心賴執政這4年，兩岸走向開戰。

