柯文哲：民進黨是台灣認知作戰最大來源

民眾黨主席柯文哲在“柯P揪時在”節目批評，民進黨是台灣認知作戰最大的來源。（民眾黨提供） 中評社台北5月28日電／“立法院”28日繼續審議“國會”改革法案。台灣民眾黨主席柯文哲27日晚於網路節目“柯P揪時在”批評，民進黨是台灣認知作戰最大的來源。“國會”改革只是第一砲，後續還有憲政改革、司法改革、媒體改革等。



柯文哲說，民進黨散布“2兆錢坑”等等假訊息煽動群眾來“立院”，但這次表決根本不涉及花東三法。竟用欺騙的說法把學生叫到街頭。他痛批，今天台灣認知作戰最大的來源是民進黨，什麼花東三法、2兆錢坑根本就沒有的事，是他們自己製造出來的。



柯文哲27日晚於YouTube頻道節目“柯P揪時在”，與民眾黨“立委”張啟楷一起說明“國會”改革法案目的，反駁民進黨扭曲法案內容。



根據台媒報導，針對賴清德赴“立院”“國情報告”，柯文哲表示，賴清德與“立院”民進黨團總召柯建銘都曾支持“總統”赴“立院”“國情報告”，柯建銘更在2012年馬英九連任“總統”時，召開記者會主張，馬英九應該“勇敢面對所有問題，能夠即問即答”。



張啟楷表示，他多次在“立法院”質詢時，官員都實問虛答，索資要不到資料。甚至民進黨籍召委還幫官員嗆在野黨“立委”。



針對“國會”改革法案爭議，柯文哲表示，藐視“國會”罪主要是規範公務員不能在“國會”說謊，因為“立院”要判斷部會的施政對錯，要依據對方提供的資料，若資料、備詢提供的訊息都是錯的，要怎麼評斷？柯文哲質疑“民進黨反對立法規定官員不能在‘國會’說謊，是代表他們的官員都會在‘國會’說謊嗎？”